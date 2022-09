Nuovi retroscena su Juve -Salernitana, i tifosi insorgono: “Va radiato”

Non sanno più a cosa aggrapparsi. Dopo il comunicato dell'Aia che aveva lo scopo di chiarire la vicenda senza riuscirci e dopo le parole di Gravina: "Non hanno sbagliato né arbitri né Var", arriva l'ennesima presa in giro. I tifosi bianconeri sono subito insorti di fronte a questa nuova testimonianza video. Abbiamo raccolto per voi i commenti social più significativi del pubblico juventino corredati dal video incriminato<<<