Notizie Juve – Salta la trattativa con la Roma per De Sciglio

TORINO – Ormai è ufficiale: la trattativa tra Juventus e Roma per Mattia De Sciglio è saltata. La società giallorossa, nei giorni scorsi, aveva tentato di piazzare il terzino Rick Karsdorp al Genoa, per poter puntare tutto sull’esterno classe ’92 della Juve.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Sky Sport, il terzino olandese nelle ultime ore ha rifiutato il trasferimento in Liguria, volendo giocarsi le sue chance nella Capitale; di conseguenza, anche la trattativa per il calciatore della Nazionale Italiana è stata bloccata. Mattia De Sciglio, dunque, sembra destinato a rimanere ancora in bianconero, a meno che, negli ultimi giorni di mercato, non si presentino altre offerte.