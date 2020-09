Notizie Juve – Prosegue l’interesse per Hudson-Odoi del Chelsea

TORINO – Continua la ricerca di nuovi rinforzi per la Juventus! La dirigenza bianconera vuole regalare al nuovo mister Andrea Pirlo ulteriori pedine da poter utilizzare nel corso della stagione; uno dei reparti che si vuole rinforzare sono le fasce e nella giornata di ieri è stato fatto il nome di Callum Hudson-Odoi.

Secondo quanto riportato da Sky Sports Deutschland, prosegue l’interesse della Vecchia Signora per il giovane calciatore del Chelsea. La Juve avrebbe, dunque, messo nel mirino l’esterno inglese e anche oggi continua ad osservarlo attentamente; tuttavia, si trova ad affrontare anche il Bayern Monaco, che da tempo ha adocchiato il giocatore. I bavaresi avrebbero addirittura avviato i contatti con i Blues, portandosi così in vantaggio rispetto ai bianconeri. Nei prossimi giorni si vedrà chi la spunterà tra i due club per il giovane Hudson-Odoi.