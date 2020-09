Notizie Juve – Proposto Stephan El Shaarawy ai bianconeri

TORINO – Continua la caccia della Juventus sul mercato! I bianconeri sono alla ricerca di un rinforzo in attacco e nei prossimi giorni potrebbero mettere a segno il colpo Edin Dzeko, che ormai sembra essere molto vicino. Dopo aver salutato Higuain, il nuovo tecnico Andrea Pirlo potrebbe quindi abbracciare un nuovo profilo di classe ed esperienza.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, nelle ultime ore sarebbe stato proposto alla Juve anche Stephan El Shaarawy. L’attaccante della Nazionale è ora in forza allo Shanghai Shenhua in Cina e potrebbe far ritorno in Italia dopo una sola stagione all’ombra della Grande Muraglia. L’ex Milan e Roma, infatti, potrebbe essere un profilo interessante per l’attacco per il club juventino, che metterebbe a segno un altro colpo di mercato. Si attendono sviluppi della situazione nelle prossime ore.