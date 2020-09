Notizie Juve – De Sciglio alla Roma: ci siamo quasi

TORINO – Si sta per concludere un altro affare importante per la Juventus! Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci siamo quasi per il trasferimento di Mattia De Sciglio alla Roma. L’esterno bianconero verrebbe acquistato dai giallorossi in prestito con diritto di riscatto e andrebbe a prendere il posto lasciato vuoto da Alessandro Florenzi; l’ex capitano dei capitolini, infatti, si è trasferito al Paris Saint Germain, liberando spazio sulla corsia esterna dei lupacchiotti. L’operazione per De Sciglio, inoltre, è slegata dall’altra trattativa sull’asse Roma-Torino, ossia quella per Edin Dzeko: nelle prossime ore, anche i contatti per il bosniaco potrebbero giungere a buon fine, con il passaggio del bomber in bianconero. Si attendono ulteriori sviluppi: nel frattempo, le trattative tra Juve e Roma si fanno sempre più calde.