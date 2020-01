Nicolas: “Con la Juve volevamo fare bella figura, ma è andata male. Rigore? Basta un minimo tocco per fischiare”

TORINO- Nicolas, estremo difensore brasiliano dell’Udinese, ha parlato della sconfitta dei friulani con la Juventus ai microfoni della TV ufficiale del club: “Quando giochi poco vuoi sempre dimostrare tanto. Sapevamo che era una gara difficile, ma speravamo di fare una bella figura. Con la Juve è andata male, purtroppo non abbiamo mostrato il nostro reale valore in campo. Rigore? Lo stavo accompagnando sull’esterno, ma purtroppo poi l’ho toccato. Un contatto lieve, ma ormai le regole sono queste e basta anche un minimo tocco per concedere il calcio di rigore”.