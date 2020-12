News Juve, Pirlo ha deciso: ecco la possibile formazione per il derby!

News Juve, le scelte di formazione di Pirlo per il derby contro il Torino

ULTIME NEWS JUVENTUS – La Juve scenderà in campo questa sera tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, dove alle 18 è in programma il derby della Mole contro il Torino. La Juventus arriva all’anticipo della decima giornata di Serie A dopo la netta vittoria ottenuta sulla Dinamo Kiev in settimana, mentre nella precedente partita di campionato contro il Benevento i bianconeri hanno impattato per 1-1 in casa dei giallorossi, perdendo terreno dalla testa della classifica.

Andrea Pirlo arriva al suo primo derby da allenatore con alcune defezioni in difesa. Demiral e Chiellini sono infatti out per infortunio; la linea difensiva davanti a Szczesny dovrebbe quindi essere formata da Danilo, al rientro da titolare dopo il turno di riposo in Champions League, insieme a Bonucci e De Ligt. A centrocampo sulle fasce spazio a Cuadrado, con il colombiano che poi si abbasserà per fare il quarto di difesa, e Bernardeschi dall’altro lato. Al centro Rabiot sembra sicuro di una maglia da titolare, con il ballottaggio tra Arthur e Bentancur che vede favorito il brasiliano.

A sostegno delle punte rientrerà Dejan Kulusevski, chiamato ad una grande prova un po' come successo per Chiesa in Champions League. Anche in attacco scelte obbligate per Andrea Pirlo, che deve fare a meno di Morata squalificato e che punterà su Cristiano Ronaldo, assente la scorsa partita di campionato contro il Benevento, che farà coppia con Paulo Dybala, chiamato a riscattarsi dopo un avvio di stagione a rilento.