Nel buio di San Siro Rabiot vede la luce

TORINO- Una Juventus distratta quella di ieri sera. Solo così si può spiegare un capitombolo così grosso. Ma in una serata di buio come è stata quella di San Siro, c’è anche una notizia positiva, che porta il cognome di Rabiot, il centrocampista francese. Dopo alcune difficoltà iniziali, l’ex PSG sta finalmente riuscendo ad inserirsi nei meccanismi di Sarri, trovando anche ottimi risultati. Ieri sera ad esempio, è riuscito a mettere la firma sul match con un goal pazzesco. Peccato però che non sia servito a molto.

