Nazionale, Evani: “Uniti nelle difficoltà, ragazzi straordinari”

TORINO – Alberigo Evani, vice allenatore della nazionale e momentaneamente promosso a commissario tecnico in attesa che Mancini guarisca dal coronavirus, ha parlato dopo il match contro la Polonia ai microfoni di Rai Sport: “È la nostra cultura, quando ci sono le difficoltà ci uniamo sempre di più. Questi ragazzi sono straordinari. Mancini è soddisfatto – ha aggiunto Evani – lo abbiamo sentito nell’intervallo, è molto contento e ci ha detto che avremmo meritato qualche gol in più. La Bosnia? Pensiamo una partita alla volta – ha concluso – questa era da vincere, ora dobbiamo recuperare energie per chiudere in bellezza”.