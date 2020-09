Nations League, questa sera in campo gli azzurri e Tek

TORINO – 0 minuti in campo con la Nazionale turca ieri per Merih Demiral contro l’Ungheria, nella sfida inaugurale di questa edizione della UEFA Nations League. Un inizio in salita, però, per la Selezione di Merih, che ha perso in casa per 1-0.

Questa sera esordiscono gli Azzurri, alle 20.45 allo Stadio Franchi di Firenze contro la Bosnia (nella Nazionale italiana sono presenti Bonucci, Chiellini e Pellegrini); impegno anche per la Polonia di Szczesny che giocherà contro l’Olanda ad Amsterdam (anche in questo caso fischio d’inizio alle 20.45).