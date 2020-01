Napoli-Juventus, Ronaldo a caccia dell’ennesimo record

TORINO- Poche ore a Napoli-Juventus, match che chiuderà la domenica della seconda giornata di ritorno del campionato. Bianconeri attesi da una sfida storicamente difficile, ma in cui saranno guidati da un Cristiano Ronaldo in forma smagliante. Il portoghese, che va a segno in serie A da ormai sette gare di fila, potrebbe raggiungere l’ennesimo record della sua carriera timbrando il cartellino anche stasera. Facendolo, infatti, raggiungerebbe per la quarta volta una striscia di gol da almeno otto partite, superando il rivale Messi (fermo al momento alla terza come lui).