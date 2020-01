Napoli-Juventus, nel 1994 il primo gol “alla Del Piero”

TORINO- Match di cartello quello tra Napoli e Juventus che, domani sera, chiuderà la domenica della seconda giornata di ritorno di campionato. Un match da sempre molto sentito dalle due tifoserie e che, nel corso degli anni, ha regalato diversi episodi degni di nota. Uno di questi è andato in scena il 18 settembre del 1994, in occasione della terza giornata del campionato che vide tornare i bianconeri sul tetto d’Italia dopo nove anni. È la serata del primo gol “alla Del Piero”, come ricordato dai social media bianconeri su Twitter. Un tiro morbido dal limite sinistro dell’area a morire sul secondo palo, che fissa il risultato sul 2-0 finale dopo la rete di Ravanelli. Un gol che diventerà poi un vero e proprio marchio di fabbrica per Pinturicchio: