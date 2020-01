Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali: Sarri col tridente!

Napoli-Juventus, ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI-JUVE – Manca pochissimo al fischio d’inizio al San Paolo. Il Napoli di Rino Gattuso proverà a difendere il proprio campo dalla Juventus che ha l’occasione di allungare sulle inseguitrici. Maurizio Sarri punta sul suo undici migliore, schiera Gonzalo Higuain, spesso match winner degli incontri tra bianconeri e azzurri, nel tridente pesante. A centrocampo il tecnico toscano non rinuncia a Matuidi, in ballottaggio fino all’ultimo minuto con Rabiot. L’altra mezz’ala sarà Bentancur, che sta attraversando un momento di forma invidiabile. Torna titolare anche Matthijs de Ligt, preferito a Rugani a destra nella linea difensiva. Dall’altra parte Gattuso continua a fare i conti con l’emergenza difensiva: sarà Di Lorenzo ad affiancare Manolas. A centrocampo spazio per il nuovo acquisto Demme con Zielinski e Fabian Ruiz. Ancora ai box Mertens, l’attacco sarà affidato a Milik.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri.