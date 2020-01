Napoli-Juventus, il punto in comune tra le due squadre

TORINO- Dopo il pareggio casalingo dell’Inter, la Juventus ha la grande occasione di aumentare ulteriormente il proprio vantaggio in classifica. I bianconeri, però, dovranno prima vincere in casa del Napoli in un campo, il San Paolo, storicamente molto ostico. Non va poi sottovalutato un dato che accomuna i ragazzi di Gattuso e quelli di Sarri, che sono le due squadre ad aver accumulato più passaggi nella metà campo avversaria fin qui. In media, i campioni d’Italia toccano quota 332, mentre i partenopei si fermano a 326.