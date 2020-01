Napoli-Juventus, il probabile undici bianconero: torna Dybala, nuova conferma per Rabiot

TORINO- Vigilia di campionato per la Juventus, attesa domani sera dal big match del San Paolo con il Napoli. Maurizio Sarri, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha pochi dubbi di formazione per il suo primo ritorno in Campania da avversario. In porta tornerà Szczesny dopo il turno di riposo, con in difesa Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo, sicuri del posto, sono Pjanic e Bentancur, mentre Rabiot va verso una nuova conferma sulla sinistra. Sulla trequarti favorito Ramsey su Bernardeschi, mentre in attacco Dybala dovrebbe tornare a far coppia con Ronaldo.