Napoli-Juventus, il probabile undici bianconero: ballottaggio Matuidi-Rabiot

TORINO- Ancora qualche dubbio di formazione per Maurizio Sarri a poche ore dal fischio d’inizio di Napoli-Juventus, posticipo domenicale della ventunesima giornata di campionato. In porta è sicuro del posto Szczesny, al rientro dopo il riposo in coppa, davanti al quale agiranno Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo pronto il ritorno di Bentancur dopo la squalifica, che affiancherà Pjanic e uno tra Matuidi e Rabiot (il prmo favorito). Ramsey dovrebbe poi agire da trequartista alle spalle del duo d’attacco, composto da Cristiano Ronaldo e uno tra Higuain e Dybala (l’ex di turno verso la panchina).