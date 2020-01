Mourinho su Eriksen: “Non sta rendendo al massimo. Futuro? Lo conosco ma non lo dirò”

TORINO- Christian Eriksen è uno dei nomi che, negli ultimi giorni, stanno maggiormente infuocando il mercato. Il danese, che piace anche alla Juventus, sembra essere vicino all’Inter che, però, non ha ancora trovato un accordo con il Tottenham, detentore del cartellino. Intanto, in conferenza stampa, Josè Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro dell’ex Ajax: “Domani gioca e forse anche sabato. Ci sta aiutando molto, anche se non sta rendendo al massimo. In certe situazioni, per un giocatore, è difficile fare del suo meglio. Futuro? Non so se rimarrà qui dopo gennaio. So cosa vuole fare, ma non lo dirò”.