Mourinho: “So cosa farà Eriksen, ma per ora pensiamo solo al campo”

TORINO- Il mercato di gennaio è ormai alle porte e il futuro di Christian Eriksen non è ancora stato delineato. Chi, però, sembra conoscere le mosse del danese è Josè Mourinho, che in conferenza stampa ha dichiarato: “Conosco già il suo futuro, so cosa farà. Abbiamo una comunicazione molto aperta e onesta, ci fidiamo l’uno dell’altro. Detto questo, però, non mi ritengo la persona adatta per parlare di questa situazione. Io penso solamente ai risultati che il Tottenham ottiene sul campo ed Eriksen, quando ci serve una mano, c’è sempre”.