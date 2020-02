Mota Carvalho: “Contro la Juventus under23 gara importante, Ronaldo è straordinario”

TORINO- Passato al Monza nella finestra invernale di mercato, l’ex attaccante della Juventus under23 Mota Carvalho ha parlato ai microfoni ufficiali del club brianzolo. Argomento della sua intervista l’imminente sfida con gli ex compagni: “Sono felice di essere qui, il gruppo è formato da giocatori molto forti ed è un onore per me essere stato scelto. Juventus? Ho sentito qualche ex compagno e sarà una gara importante, in cui sarà fondamentale portare via i tre punti. Ronaldo? L’ho conosciuto di persona, è straordinario sia dentro che fuori dal campo. Chissà che un giorno io non possa sfidarlo in serie A con il Monza”.

