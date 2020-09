Moro: “Mai avuto dubbi su Pirlo. Alla Juve farà bene, non è impreparato”

TORINO- Ai microfoni di Tuttosport, l’ex allenatore Adelio Moro ha parlato della situazione in casa Juventus: “Potevo andare in bianconero negli anni ’80, ma l’Ascoli chiedeva una cifra enorme per lasciarmi libero e così non se ne fece nulla. Sono contento però che ci sia andato Pirlo, che ha la grande occasione di allenare la Juve. Farà benissimo, non ho dubbi su di lui. Come non ne avevo il giorno in cui lo feci esordire in Serie A. In quegli anni, con Lucescu, notammo alcuni giovani molto interessanti nelle giovanili del Brescia, tra cui Pirlo e Baronio. Gente che l’anno dopo vinse il Viareggio battendo in finale il Parma, che in porta aveva un certo Gigi Buffon, ma questa è un’altra storia. Pirlo e Baronio si fecero le ossa in amichevoli contro squadre dell’est, che venivano a svernare da noi quando il loro campionato era fermo. Erano partite vere, in cui si misuravano con avversari esperti. Andrea ha avuto la fortuna poi di avere tanti grandi allenatori. Non è impreparato e mi aspetto di vedere un bel calcio offensivo da lui. Ci divertiremo e farò il tifo per loro, che ogni tanto continuo a sentire con qualche messaggio. Da quando Andrea allena la Juventus, però, non l’ho disturbato, avrà tanti pensieri, ma se la caverà benissimo”.