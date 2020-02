Moratti: “Juve-Inter sfida scudetto, ai bianconeri toglierei Chiellini. E sulla partita del ’98…”

TORINO- Massimo Moratti, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato del derby d’Italia di domani sera: “La Juve deve ritrovarsi, sta vivendo un anno di transizione. Lo si è visto a Lione, mentre noi siamo cresciuti e abbiamo una squadra forte. A loro toglierei Chiellini, un vero duro e uomo squadra. Speriamo non giochi. Partita di domani da scudetto, ma secondo me ancora non decisiva. Ricordi? Difficile dimenticare la gara del ’98, ma credo che anche con il VAR non sarebbe cambiato nulla. Probabilmente avrebbero negato comunque il rigore su Ronaldo”.

