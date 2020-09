TORINO- La Juventus vuole al più presto regalare un centravanti a mister Pirlo. Il club bianconero, viste le complicazioni sorte per l’arrivo di Dzeko a Torino, è al lavoro con l’Atletico Madrid per il ritorno di Morata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, si conta di chiudere l’affare in queste ore, ma i colchoneros, prima di dare il via libera, attendono di mettere sotto contratto Luis Suarez, in uscita dal Barcellona.