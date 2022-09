Juve, tifosi sconsolati: “Scandalosi tutti! Peggio di Del Neri e Zaccheroni”

Non è possibile! O forse era prevedibile, chissà. La Juventus cade anche contro il Monza, che vince la sua prima partita in Serie A proprio contro la Vecchia Signora. I brianzoli ottengono i tre punti grazie alla rete di Gytkjaer al 74’. Successo meritatissimo della squadra di Palladino, che ha avuto il controllo su quasi tutta la partita. L'espulsione di Di Maria non può rappresentare in alcun modo un alibi.