Montezemolo: “Baggio firmò per la Juve senza entusiasmo”

TORINO – Roberto Baggio ha compiuto 53 anni pochi giorni fa, e Sky Sport gli ha dedicato uno speciale. Moltissime le testimonianze di ex compagni e allenatori, ma non è mancata quella di Luca Cordero di Montezemolo, vicepresidente della Juventus quando Baggio passò dalla Juventus alla Fiorentina. Questo il ricordo di Montezemolo: “Baggio firmò il contratto proprio nel mio ufficio. Devo dire la verità, senza grande entusiasmo, ma sapeva che era un passo fondamentale per la sua crescita”.

