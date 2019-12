Moggi: “Scudetto? Vincerà la Juve con dieci punti di vantaggio”

TORINO- Dalle frequenze di 7Gold, l’ex dg della Juventus Luciano Moggi ha parlato della lotta scudetto tra gli uomini di Sarri e l’Inter: “Resto convinto che vinceranno i bianconeri, anche se al momento sono a pari punti in classifica. Penso che la Juventus, a fine stagione, arriverà sopra l’Inter di dieci punti. Hanno molte più alternative rispetto a quante ne abbia l’Inter. Sarri può contare su due squadre e, alla lunga, questo farà la differenza. Napoli? Ancelotti non andava esonerato. Non è stato saggio mandare allo sbaraglio Gattuso pochi giorni prima della sfida con il Parma”.