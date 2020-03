Moggi: “Scudetto? Si potrebbe rinviare l’inizio degli Europei”

TORINO- In diretta dagli studi di 7gold, l’ex dg bianconero Luciano Moggi ha parlato dello scudetto e della sua assegnazione: “Per me l’ipotesi più sensata, anche se clamorosa, sarebbe quella di posticipare l’inizio degli Europei. Adesso non possiamo sapere quanto durerà l’emergenza Coronavirus, bisognerà agire di conseguenza. Ci sarebbe tempo di recuperare le giornate non giocate se si rinviasse Euro2020. Normale, comunque, che siano state prese certe precauzioni”.

