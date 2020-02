Moggi: “Sarri resterà anche il prossimo anno, Wanda Nara non dovrebbe dire certe cose su Icardi”

TORINO- Dagli studi di 7Gold, l’ex dg della Juventus Luciano Moggi ha parlato di alcuni temi riguardanti la squadra bianconera: “Icardi? Credo che Wanda Nara non dovrebbe rilasciare certe dichiarazioni sul futuro del giocatore, perchè non fa il suo bene in questa maniera. Cuadrado? Escludo uno scambio con l’Inter, il colombiano resterà in bianconero anche l’anno prossimo. Stesso discorso vale per Maurizio Sarri, che la Juve ha intenzione di confermare sulla propria panchina”.

