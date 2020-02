TORINO – Luciano Moggi, ex direttore sportivo della Juventus, è intervenuto in diretta su 7 Gold. Il numero uno della storica triade ha parlato del futuro di Maurizio Sarri, questione che continuerà a tenere banco fino alla fine della stagione. Queste le sue dichiarazioni: “Alla fine Sarri resterà anche il prossimo anno, così come Juan Cuadrado. La Juventus ha le idee ben chiare”.

