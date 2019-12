TORINO – La Juventus ha ufficializzato il passaggio dell’attaccante croato Mario Mandzukic all’Al-Duhail.

Dopo l’arrivo in Qatar e l’accoglienza del nuovo club, Mandzukic è sceso subito in campo per il primo allenamento con la maglia della sua nuova squadra, tra le file della quale ha ritrovato il suo ex compagno di squadra Medhi Benatia.