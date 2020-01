Mkhitaryan e Zaniolo in dubbio per la Juve. Cristante torna in gruppo

TORINO – Mkhitaryan e Zaniolo sono in forte dubbio per il match contro la Juventus. Cristante invece torna in gruppo dopo un lungo infortunio. L’esterno armeno ha riportato un infortunio muscolare accusato durante lo scorso match contro il Torino ed è in dubbio per la partita di domenica. Anche Nicolò Zaniolo rischia di non scendere in campo a causa di un trauma contusivo alla coscia destra che gli ha impedito di allenarsi con i compagni. Fonseca invece ritrova Bryan Cristante, che è stato assente in questi mesi per un brutto infortunio e probabilmente verrà convocato nella partita contro i bianconeri.