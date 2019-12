Miranchuk, parla Joao Mario: “Ha molta tecnica, può giocare nella Juve”

TORINO- Joao Mario, ai microfoni di Rossiyskaya Gazeta, ha parlato del futuro del trequartista russo Miranchuk, accostato anche alla Juventus negli ultimi mesi: “È un giocatore che possiede molta tecnica. Il profilo di calciatore che in Italia, a un certo punto, può incontrare delle difficoltà se non si raggiunge un livello di tattica e di allenamento ben preciso. Una partita senza successo e tutti ti mettono in discussione, bisogna essere pronti a gestire la pressione. Nel complesso, però, credo che Miranchuk possa tranquillamente giocare con la Juventus”.