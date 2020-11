TORINO- Il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport, ha ricordato Diego Maradona: “Sono juventino, ma andavo allo stadio soltanto per vedere Maradona. Era come andare a teatro e ora è come fosse finita una fase di quella vita. Le emozioni che ha regalato Maradona in campo a tutti gli amanti del calcio sono state uniche e irripetibili. Ha vissuto da spirito libero e da spirito libero si è fatto amare”.