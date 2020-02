Mille volte Ronaldo in carriera: Cr7 trova un nuovo record

TORINO- Ennesimo record raggiunto da Cristiano Ronaldo nella sua ricca carriera. Il fenomeno portoghese, scendendo in campo contro la Spal dal primo minuto, è arrivato a quota 1000 presenze tra squadre di club e Nazionale, record rimandato la scorsa settimana vista l’assenza con il Brescia. Una cifra impressionante, che certifica ancora una volta l’importanza di Cr7 per questo sport. Ma ovviamente, l’attaccante non vuole fermarsi così, spingendosi oltre per aiutare anche la Juventus a raggiungere nuovi trofei.

