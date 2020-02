TORINO – Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha parlato dopo la vittoria contro l’Inter.

SCUDETTO – “Rimaniamo che non è un obbligo. L’obbligo è la Champions League. Se siamo là proveremo anche a vincere lo scudetto. Pensiamo partita per partita”.

JUVE – “Devono sapere che siamo lì. Anche l’Inter. Abbiamo vinto ma loro non mollano come non molliamo noi. Alla fine vediamo”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<