TORINO- Non ci sono grosse novità nell’affare Milik. La Juventus infatti, nonostante i numerosi sondaggi con la società partenopea, non si sarebbe ancora mossa ufficialmente per ottenere il giocatore, che ha deciso di non rinnovare con il Napoli. Il possibile scambio con Bernardeschi infatti, resta al momento solamente un’idea.

