Milan-Juventus, si rivedono Danilo e De Sciglio?

TORINO – Stasera andrà in scena Milan-Juventus, valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. I bianconeri si presenteranno a San Siro dopo la sconfitta di Verona, che ha scatenato polemiche e speculazioni di ogni tipo. Non è da escludere che Sarri possa cambiare parecchio della sua formazione, magari anche per dare una scossa all’ambiente. La priorità però dovrebbe essere la conservazione delle condizioni dei calciatori, specie di quelli più usurati. Tra questi c’è sicuramente Alex Sandro, che stasera potrebbe riposare e lasciare spazio a un recuperato Danilo. Allo stesso tempo dovrebbe partire dalla panchina Cuadrado, che potrebbe lasciare il posto a De Sciglio.

