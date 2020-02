Milan-Juventus, San Siro pronto a riempirsi: attesi 70.000 spettatori

TORINO- Ormai pochi giorni a Milan-Juventus, andata delle semifinali di coppa Italia. Entrambe le squadre, reduci da un ko in campionato, vanno a caccia di riscatto in quello che, secondo le attese, sarà un incontro scoppiettante. Come riportato da CalcioeFinanza, dovrebbero essere ben 70.000 gli spettatori che giovedì sera riempiranno gli spalti di San Siro. Il confronto tra due top player come Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo, infondo, ha sempre il suo fascino e merita una cornice di pubblico all’altezza.

