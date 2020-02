Milan-Juventus, occhio al giallo per Higuain e Matuidi

TORINO – Stasera la Juventus torna di scena in Coppa Italia. I bianconeri sono attesi a San Siro per affrontare il Milan. Tra i giocatori della Vecchia Signora ce ne sono soltanto due a rischio squalifica: Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi. Entrambi i calciatori sono diffidati e, in caso di ammonizione, sarebbero costretti a saltare la gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Matuidi dovrebbe scendere in campo da titolare, mentre il ‘Pipa’ potrebbe lasciar spazio a Dybala.

