Milan-Juventus, match tra due squadre ferite

TORINO – Stasera sarà, come da più di un secolo, nuovamente Milan-Juventus. Il match, valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, vedrà affrontarsi due squadre che attraversano momenti diversi, ma ugualmente difficili. I rossoneri avevano dato l’impressione di poter sognare in grande, salvo poi dilapidare il patrimonio acquisito durante il primo tempo del derby e lasciare la stracittadina ai nerazzurri. Esattamente come fatto dalla Juventus, che ha sprecato il capolavoro di Cristiano Ronaldo, affondando su un campo difficile, ma abbordabile, come quello di Verona. Stasera Sarri e Pioli andranno alla ricerca di uno slancio in vista del weekend, quando si tornerà a giocare per i tre punti in palio.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<