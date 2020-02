Milan-Juventus, è quasi sold out: i biglietti vanno a ruba

TORINO- Dopo il successo con la Fiorentina, la Juventus è ora attesa da diversi impegni ravvicinati. In primis la trasferta di Verona di sabato sera ma, soprattutto, la trasferta di San Siro del 13 febbraio per l’andata delle semifinali di coppa Italia. Un match, quello con il Milan, che vedrà una grande cornice di pubblico perchè, come comunicato dalla stessa società rossonera, i biglietti sono quasi esauriti. San Siro si avvia quindi al sold out per l’arrivo di Ronaldo e compagni.