Milan-Juventus, Dybala favorito su Higuain

TORINO – Stasera andrà in scena Milan-Juventus, valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. I bianconeri sperano di dimenticare il passo falso di Verona e rilanciarsi con la gara di coppa. Per farlo, Sarri dovrebbe tornare al 4-3-1-2, riproponendo Ramsey da titolare. Il gallese dovrebbe agire alle spalle di Cristiano Ronaldo e Dybala, favorito su Higuain che è stato maggiormente impiegato nell’ultimo match di campionato. Probabile dunque il ritorno di Dybala titolare, che dopo l’ultima esclusione contro il Verona conta di riprendere il su posto in attacco.

