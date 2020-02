TORINO- Dopo la sconfitta di Verona, la Juventus deve rialzare subito la testa e la prima occasione per farlo sarà la sfida di coppa Italia con il Milan, valevole per l’andata selle semifinali. Domani, come di consueto alla vigilia della partita, parlerà Maurizio Sarri, che analizzerà l’incontro davanti ai giornalisti presenti in sala. Appuntamento alle ore 13.15 nella sala conferenze dell’Allianz Stadium.

