Milan-Juventus 1-1, pareggio nonostante il blackout

TORINO – La Juve scende in campo a San Siro con la solita idea. I bianconeri controllano il match dal punto di vista territoriale sin dall’inizio, nonostante il pressing del Milan sia intenso e le linee siano ben coperte. Anche per questo la Juve arriva con difficoltà dalle parti di Donnarumma, limitandosi troppo spesso ad un possesso di palla sterile.

La ripresa continua sullo stesso tema della prima frazione, ma il Milan prende coraggio e si affaccia più spesso dalle parti di Buffon. Il numero uno dei numero 77 salva la Juventus in più di un'occasione, ma alla fine è costretto a capitolare, quando una marcatura pressoché inesistente di De Sciglio consegna a Rebic il pallone del vantaggio. Sarri cambia gli uomini in campo, ma nonostante questo l'unica vera occasione da gol arriva grazie a una rovesciata di Ronaldo che Calabria devia con la mano. Il portoghese trasforma il calcio di rigore e regala ai bianconeri un pareggio che, considerata la prestazione della squadra, ha la lucentezza dell'oro.

