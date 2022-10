Milan-Juventus, ora basta: “Società complice di uno scempio”

Fallita miseramente la prova Milan per la Juventus che si allontana in maniera pericolosa non solo dallo scudetto, ma anche dalla zona Champions. Un 2 a 0 senza appello, anche se sul primo gol rossonero qualcosa di grosso da recriminare c'è, eccome! Ma non può essere una giustificazione plausibile. Il mal di trasferta dei bianconeri guarirà prima o poi?