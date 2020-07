TORINO- Milan e Juventus si stanno contendendo il giovane talento della Serie B. Gianluca Scamacca, attaccante ora all’Ascoli, ma di proprietà del Sassuolo, ha tanti estimatori e, come scrive il Corriere dello Sport, Milan e Juventus sono pronte a sfidarsi per il classe ’99, autore di 13 gol in stagione.

