Migliori difese d’Europa: Juve fuori dalla top 10

TORINO- Punto fermo dei successi degli ultimi anni, la difesa della Juventus sta particolarmente soffrendo in questa stagione. Il reparto, complici anche gli infortuni di capitan Chiellini e di Demiral, ha incassato fin qui in campionato ben 23 reti in 23 partite, per una media di un gol al passivo a gara. Un dato che, come riportato da Sky Sport, fa finire la Juve fuori dalle top 10 difese d’Europa. Questa, infatti, la classifica al momento, in cui invece compaiono Inter e Lazio: Real Madrid 14 reti in 23 gare; Liverpool 15 reti in 25 gare; Atletico Madrid 15 reti in 23 gare; PSG 17 reti in 25 gare; Reims 19 reti in 25 gare; Athletic Bilbao 19 reti in 23 gare; Inter e Lazio 20 gol in 23 gare; Getafe 20 reti in 23 gare.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<