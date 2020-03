TORINO – Come ormai noto, Daniele Rugani è stato il primo caso accertato di Coronavirus in Serie A. Il difensore bianconero, che ha già tranquillizzato tutti sulle proprie condizioni di salute, si sta rimettendo. Ma c’è il pericolo del contagio per le persone a lui vicine, come la compagna Michela Persico. La showgirl ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha annunciato di essersi sottoposta al tampone per il Coronavirus, e che presto le verrà comunicato l’esito.