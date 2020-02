Meunier, si avvicina l’addio a giugno

TORINO- In estate la Juventus rivoluzionerà il proprio parco terzini, che al momento conta soli tre interpreti oltre all’adattato Cuadrado. Con il ritorno di Pellegrini già in agenda, si lavorerà specialmente per la fascia destra, dove Danilo e De Sciglio non hanno convinto in pieno. Il primo nome in entrata potrebbe essere quello di Thomas Meunier, che andrà in scadenza di contratto con il Psg a giugno. Il belga non avrebbe intenzione di rinnovare il proprio contratto e, secondo l’Equipe, uno sbarco in Italia non sarebbe quindi da escludere.