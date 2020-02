Meunier, il belga primo obiettivo per l’estate

TORINO- Le precarie condizioni fisiche di Mattia De Sciglio, unite alle prestazioni non esaltanti di Danilo, hanno convinto la Juventus a tornare sul mercato dei terzini per la prossima stagione. Come riportato dalla stampa francese, l’obiettivo numero uno per l’estate è il belga Thomas Meunier, che difficilmente rinnoverà il proprio contratto in scadenza a giugno. Il laterale è un pallino del ds Paratici, che potrebbe piazzare l’ennesimo colpo a parametro zero.

