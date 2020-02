Messi-Ronaldo, in Usa sognano ancora la clamorosa coppia

TORINO- Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, dopo un decennio ad alti livelli, stanno trascorrendo gli ultimi anni delle loro gloriose carriere. Per questo finale, da varie settimane, si parla di una clamorosa ipotesi: i due potrebbero presto giocare nello stesso club. Non si tratta, però, di Juventus o Barcellona, ma della squadra di Miami di proprietà di David Beckham. Secondo la BBC, infatti, in Mls si sogna ancora l’arrivo di due stelle che farebbe aumentare l’appeal della lega.

